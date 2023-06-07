Yılsonu programına İl Müftüsü Ali Gülden, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu, hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin ve öğrenci velileri katıldı.

Yoğun bir katılımın olduğu programın açılışında konuşan Gülden, "Yarınlarımızı bu yavrularımıza emanet edeceğiz. Allah diyen, besleme çeken, ayet el-kürsi'yi okuyan, Allah'ını, peygamberini, kitabını, milletini, devletini, annesini, babasını, bayrağını, Kur'an'ını bilen ve seven bir nesil olarak yetişiyorlar inşallah. Bu güzel ortamları inşa edip bizlere bırakan hayırsever iş insanı Bilal Şahin Beyefendi'ye ve yavrularını kurslarımıza emanet eden siz değerli velilerimize ve onları yetiştiren öğreticilerimize şükranlarımı sunuyor ve programımızın hayırlara vesile olması Rabbimiz'den niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler; Mehteran, Semazen gösterileri, ilahiler ve eğitim dönemi boyunca almış oldukları dini bilgilere dönük sunumları davetlilerden tam not aldı. Program sonunda kursta görevli öğreticilere İl Müftüsü Ali Gülden tarafından Teşekkür Belgesi ve hayırsever iş insanı Bilal Şahin tarafından çeşitli hediyeler verildi. Mustafa Babayiğit