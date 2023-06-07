Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı kütüphane istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye genelindeki kütüphane ve içindeki kitapların sayısında önemli artışlar yaşandı.

En önemli veri de kütüphanelerden yararlanan sayılarındaki artışta yaşandı.

Üniversitelerin kütüphanelerinin ortamı da dikkat çekici bir veri olarak göze çarptı.

KİTAP SAYISI YÜZDE 14,5 ARTTI

Kitap sayıları bir önceki yıla göre Milli Kütüphanede yüzde 5,6 artarak 1 milyon 632 bin 589, üniversite kütüphanelerinde yüzde 4,6 artarak 21 milyon 98 bin 691, halk kütüphanelerinde yüzde 3,3 artarak 23 milyon 91 bin 168, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde yüzde 28,1 artarak 43 milyon 971 bin 809 oldu. Böylelikle kitap sayısı yüzde 14,5 artış yaşamış oldu.

Milli Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı yüzde 125,7 yükseldi

Milli Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 125,7 artarak 405 bin 584 olurken kitap dışı materyal sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artarak 200 bin 453 oldu.

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ SAYISI 625 OLDU

Türkiye'de 475'i devlet ve 150'si vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 625 üniversite kütüphanesinin mevcut olduğu görüldü. Üniversite kütüphanelerinin e-kitap sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artarak 95 milyon 947 bin 266 oldu.

Üniversiteye kayıtlı üye sayısı yüzde 9,5 artarak 3 milyon 986 bin 831 olurken kitap dışı materyal sayısı yüzde 13,4 artarak 1 milyon 527 bin 650 oldu.

HALK KÜTÜPHANELERİNDEN YARARLANAN KİŞİ SAYISI YÜZDE 70,8 ARTTI

Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 70,8 artarak 26 milyon 788 bin 378 oldu. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13,7 artarak 5 milyon 568 bin 283 olurken ödünç verilen materyal sayısı yüzde 6,7 artarak 9 milyon 476 bin 748 oldu.

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARINDA KÜTÜPHANE SAYISI YÜZDE 45,8 ARTIŞ GÖSTERDİ

Kütüphane sayısındaki en büyük artış yüzde 45,8 ile örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde oldu. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki zenginleştirilmiş (Z) kütüphane sayısı bir önceki yıla göre yüzde 17,7 artarak 3 bin 635 olurken kitap dışı materyal sayısı yüzde 9,1 artarak 1 milyon 30 bin 622 oldu. Haber Merkezi