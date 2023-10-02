DYK ziyaretleri kapsamında İlçe Müdürü Yoldaş, Şube Müdürü Mahmut Yıldız ile birlikte, Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi, Şehit Suat Akıncı Halk Eğitim Merkezi, Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Bugün yaptığı ziyaretlerde Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının (DYK) öğrencilere akademik anlamda büyük destek olduğunu ifade eden Yoldaş, okul döneminde açılan DYK’lardan eğitim alan birçok öğrencin LGS ve YKS’de önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Yoldaş ders öğretmenleri ve öğrencilerle sohbet ederek başarıyı artırma yönünde dilek ve temennilerini dile getirdi. Öğretmen ve öğrencilerin dilek ve isteklerini dinleyen Yoldaş, Destekleme ve Yetiştirme Kurs Merkezlerinde emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.



DYK NEDİR?

Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devlet okullarında eğitim görmekte olan öğrenciler için verilen ekstra eğitimleri nitelemektedir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları için herhangi bir ücret alınmadığı gibi dersler tamamen müfredata göre işlenmektedir.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları, belirli zaman dilimlerinde öğrenciler için ekstra destek eğitimi için verilmektedir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında öğrenciler, pekiştirme ve geri kaldıkları derslerde ise açığı kapatma imkanına sahip olabiliyor.



BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Örgün eğitim öğrencileri okudukları okul ya da kurumlarından aldıkları EBA şifresi ile e-kurs modülü üzerinden tercih yapabilir. Açık öğretim öğrencileri örgün eğitim kurs merkezlerine, kursiyerler ise halk eğitim merkezleri müdürlüklerine sınıf düzeyleri veya diplomaları ile şahsen başvuru yaparak kurs şifrelerini alabilir.