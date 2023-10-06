Geçtiğimiz yıl Yüksekokul Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Seyyid Ali Ertaş’ın danışmanlığında bir proje, bu yıl da Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emre Ekinci’nin danışmanlığında bir öğrenci projesi daha kabul edildi.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emre Ekinci, “Yüksekokulda verilen kaliteli eğitim ve öğretimin yanı sıra öğrencilerin özgeçmişlerinde yer alacak ve öğrencilerin mezuniyetlerinden sonra faydalı olacak faaliyetlerin de planlandığını, ara eleman yetiştirme misyonu olan Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu’nun artık ‘aranan eleman’ yetiştirdiklerini ve bunun için akademisyenlerin yoğun çaba gösterdiklerini” belirtti.

Ekinci, bundan sonra her yıl kabul olan TÜBİTAK destekli öğrenci projesi sayısını arttırmayı hedeflediklerini, bunun yanı sıra öğrenci topluluklarında sosyal sorumluluk projelerini de destekleyerek öğrencilerde proje kültürü oluşturmak istediklerini ifade etti.