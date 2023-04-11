Yozgat dâhil birçok Türkiye’nin her alanındaki öğrencilerin kullandığı uygulamayı öğrenciler beğendi.

Uygulama hakkında Milli Eğitim Müdürü Mahmut Özer tarafından bilgilendirme yapılmıştı.

Hem çevrim içi hem de çevrim dışı olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanan uygulama öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor.

UYGULAMA RAĞBET GÖRDÜ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada mobil uygulamanın lise öğrencilerinin dijital öğrenmeye yatkınlığı ve kullanım alışkanlıkları göz önünde bulundurularak hazırlandığını bildirmişti.

Bakan Özer, “Uygulamada konu özetleri, ders anlatım videoları ve soru örneklerinin yer aldığı mobil uygulama, çevrim içi kullanılabilecek şekilde tasarlanarak web ortamında da çalışabilir hâle getirildi" dedi.

Özer, şu bilgileri paylaşmıştı; “Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinin 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1’inci döneminin ünite, konu ve kazanımlarını kapsayan uygulamada, konu özetleri ve her konu özeti sonrası çoktan seçmeli sorular hazırlandı. İçerikler, konu bazlı ve pdf şeklinde formatlanarak her sınıf seviyesinde ‘kritik bilgi, biliyor musunuz, sıra sende, kavram yanılgısı, ödev’ gibi küçük notlarla zenginleştirildi. Dersler Cepte mobil uygulaması, konu özetleri, ders anlatım videoları, çoktan seçmeli sorular ve çözdüğüm sorular olmak üzere dört bölümden meydana getirildi. Uygulama, sınıflar bazında 9’uncu sınıflarda 117 konu, 136 video ve 585 soru; 10’uncu sınıflarda 103 konu, 165 video ve 515 soru; 11’inci sınıflarda 134 konu, 198 video ve 670 soru ve 12’nci sınıflarda 103 konu, 150 video ve 520 soru olmak üzere toplam 457 konu, 649 video ve 2290 soru ile oluşturuldu.” Melike Aslı Arslan