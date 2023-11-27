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Bilim Söyleşisi öncesi Yibitaş Ortaokulu öğrencileri ile tanışan Prof. Dr. Temel, üniversitedeki akademik çalışmalardan bahsetti. Çalışmalarının basında yer aldığı videoları, üniversite öğrencileri ile hazırlamış oldukları kısa metrajlı filmi ve rap tarzı müziği öğrencilerle paylaşan Temel, öğrencilerin konuya ilgisini çekerek çevre bilincinin kazanılmasının çok küçük yaşlarda başlaması gerektiğini sözlerine ekledi.



Cam şişelerin önemine değinen Temel, “Evlerde turşu ya da sirke yaparken kesinlikle ailelerinize plastik bidonlarda yaptırmayın ve evlerde plastik kaplarda su saklatmayın. Kimyasal katkılı yiyecek ve içecekler ileride vücudunuza zarar verecektir. Bu nedenle yediklerinize içtiklerinize dikkat edin.” dedi.

Temel, plastiklerin artık kutuplara kadar uzandığını ve ileride geri dönüşü olmayan problemler meydana getireceğini söyledi.

Söyleşi sonrası Saray Yibitaş Ortaokulu Müdürü Bekir Ercan, Prof. Dr. Hamdi Temel’e teşekkür ederek teşekkür belgesini takdim etti.