Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliği ile 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek projesi' kapsamında İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine yönelik görsel sanatlar resim ve afiş ile edebi metinler kompozisyon ve şiir yarışması sonucunda il birincisi olan öğrencilere ödülleri verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı odasında gerçekleşen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Selçuk Doğandemir, Yozgat Yeşilay Şube Başkan Yardımcısı Elmas Neslihan Uyar, Okul Müdürleri, İlkokul/Ortaokul/Lise kategorisinde edebi metinler kompozisyon ve şiir ve görsel sanatlar resim ve afiş dalında il birincisi olan öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak yaptığı açıklamada, “Gençler arasında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmada birinci olan öğrencileri ve onları destekleyen öğretmenleri tebrik ediyorum. Bu eserlerin, öğrencilere ilham vererek gelecek yıllarda daha fazla genç tarafından benimsenmesini sağlayacağına inanıyorum. Öğrencilerin yanı sıra onları destekleyen öğretmenler, okul yöneticileri ve ailelerine de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.