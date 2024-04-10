Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatında karar verildi. O tarihe kadar uygulanmayacak.

Veteriner sağlık sertifikalarının standart modellerinin belirlenmesiyle ilgili düzenlemede yeni gelişme yaşandı.

Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatında kullanılacak veteriner sağlık sertifikalarının standart modellerinin belirlenmesine ilişkin düzenleme hükümleri, 31 Ocak 2024’ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığının Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmekte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelik 31 Ocak 2026’ya kadar uygulanmayacak.