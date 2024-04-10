Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Yozgat’ta da vatandaşlar hazırlıklara başladı. Bayramın vazgeçilmezleri arasında yer alan börek ve tatlı yapımları başladı. Orucun ardından gelen bayramda uzmanlar beslenme konusunda vatandaşları uyardı.

Bakır, ramazan boyunca aç kalmaya alışan bedenin glikoz hassasiyetinin artabileceğini belirterek vücudun besin alımına vereceği tepki çok daha hızlı ve hassas olacağı için bayramda beslenmeye dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Bakır, ramazan ayı boyunca tutulan oruçla birlikte vücudun öğün ve saat düzeni, tüketilen besin miktarı ve çeşitliliğinin fazlasıyla değiştiğine dikkati çekerek, "Bayram ziyaretlerinde ise vücut henüz rutin düzenine geçemeden hem porsiyon olarak fazla hem de yağ ve şeker oranı yüksek ikramlar dolayısıyla kalp, şeker ve tansiyon rahatsızlığınız varsa riskler sizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Bir ay tutulan orucun ardından rutin beslenme düzenine yavaş yavaş dönülmesi gerektiği halde bayramda çok sayıda ziyaretle birlikte beslenme aralıklarının daha da sıklaştığına işaret eden Bakır, "Ramazan boyunca uzun saatler aç kalmaya alışan bedenlerde glikoz hassasiyeti artabilir yani vücudumuzun karbonhidratlar başta olmak üzere besin alımına vereceği tepki çok daha hassas ve hızlı olabilmektedir. Ani kan şekeri yükselmeleri de kan şekerinde hızlı düşüşlerle sonuçlanıp, daha fazla besin alımına neden olabilmektedir" bilgisini paylaştı.

PORSİYON KONTROLÜ SAĞLAYIN

Doç. Dr. Bakır, bayram ziyaretlerinin ve bayram sofralarında tüketilecek yiyecekleri dikkatle seçmenin faydalı olacağını ifade etti.

Bakır, sosyal, psikolojik ve kültürel olarak önemli bir yeri olan bayram ikramlarının alışılageldik düzenin üzerinde besin alımıyla sonuçlanabileceğine vurgu yaparak, şu açıklamalarda bulundu: "Bireyler, rutin hayatlarında sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeninde ise birkaç gün olağandan daha fazla beslenmek çok büyük bir sorun yaratmayacaktır. Bayramda ikramların ve yemeklerin tüketimi sırasında porsiyon kontrolü yapmak ve dengeli bir örüntü yaratmak faydalı olacaktır. İkramlara basit karbonhidrat içeren şerbetli tatlı, şeker, çikolata yerine kuru ve yaş meyvelere de yer verilmesi önemlidir. Kan şekeri üzerinde olumlu etki sağlayabilir. Sofralarımızda ise yine tercih edilecek besinlerin dengeli bir şekilde dağıtılması, besin çeşitliliği ve porsiyon kontrolü yapılması önerilir. Bayram boyunca da yaşamımızın tümünde olması gerektiği gibi yeterli sıvı ve su tüketimi unutulmamalıdır."

Bakır, bayram sonrasında sağlıklı beslenme düzenine dönüşle ilgili de şunlara vurgu yaptı: "Bayram sonrası rutin beslenme düzenine döndüğümüzde kısa bir süre içerisinde vücudumuz dengelenecektir. Bu nedenle bayram sonrası çok kısıtlayıcı diyetler veya telafi edici davranışlarda bulunmak gereksizdir. Bayram ertesi ya da özel günlerden sonra, 3-4 gün vücudu toparlamak için bir akım olarak uygulanan şok ve detoks gibi programlar var. Bu programlardan kaçınılması gerekiyor. Bu hem zihinsel hem de bedensel bir eziyettir. Detoks adı altında sebze sularıyla geçirilen günlerin literatürde hiçbir şekilde yeri yoktur. Bayramdan sonra detoks yapacağım diye 2-3 gün sadece sıvı besinlerle, sebze sularıyla beslenerek bunu telafi etmeye kalktığınızda mutlaka hem zihinsel hem de bedensel zararları olacaktır."