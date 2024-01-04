Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve İlçe Jandarma Komutanlığına kamera ve güvenlik sistemleri teslim etti.

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Emniyet ve Jandarma araçlarında kullanılmak üzere araç kamera ve güvenlik sistemlerini Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına teslim etti. Kaymakam Aydın, “Güvenlik güçlerimizin araçlarında araç kamera sistemlerinin bulunması, güvenlik güçlerimizin suç ve suçluyla mücadelesinde etkinlik ve verimliliğinin artırılması ile hemşehrilerimizin esenliğinin ve güvenliğinin sağlanmasında, sunulan hizmetin kalitesinin artırılmasında önemli katkılar sağlayacak” dedi.

İlçe Jandarma Komutanı İzzet Görenli ve İlçe Emniyet Müdürü Cenk Gedik, Kaymakam Aydın’a katkılarından dolayı teşekkür etti.