Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından mobil koruyucu sağlık hizmeti verilmeye başladı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, mevsimlik tarım işçileri ve ailelerine yönelik mobil koruyucu sağlık hizmeti vermeye başladı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Candaş Tan, Ebe Fatma Gülüm, Ebe Fatma Köse ve Hemşire Sümeyye Yıldırım tarafından mevsimlik tarım işçileri ve ailelerine koruyucu sağlık hizmetleri ve yerinde mobil sağlık hizmeti sunulmakta.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Müdür Dr. Candaş Tan, “Her yıl olduğu gibi bu yılda mevsimlik tarım işçilerinin toplu yaşadığı alanları ziyaret ederek, gebe eğitim ve izlemleri, bebek ve çocuklara aşı yapılması, kanser taramaları ve bilgilendirme eğitimi, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ile ilgili bilgilendirme eğitimleri, Ruh Sağlığı Birimi eğitimleri veriyoruz. Mevsimlik tarım işçilerinin birinci basamak sağlık hizmetlerini etkin alabilmeleri için periyodik olarak planlanan günlerde çalışma yapılıyor. Katılımın daha fazla olması için 17.00-23.00 saatleri arasında sağlık hizmeti sunuyoruz" dedi.