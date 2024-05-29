Dijital mecradaki hesap güvenliği konusunda en temel unsur, parola güvenliği olarak belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Günlük hayatta sıkça kullanılan e-posta, bankacılık, sosyal medya gibi mecralarda hesap güvenliğinin en temel unsuru parola güvenliğidir. Dijital platformlarda kişisel veri ihlali, parola saldırıları, dolandırıcılık gibi tehditlerden korunmak için; güçlü parolalar oluşturun, parolalarınızı sık sık değiştirin ve çok faktörlü kimlik doğrulama kullanın” denildi.

Açıklamada “Parola oluşturur ya da kullanırken yapılmaması gereken en yaygın 4️ kullanıcı hatası nedir?” sorusuna verilen cevap şu şekilde: “Geçmiş parolalarda küçük değişiklikler yapmak veya eski bir parolayı tekrar kullanmak. E-posta, sosyal medya, dijital bankacılık gibi farklı hesaplarda aynı ve ya benzer parolalar kullanmak. Parola içeriğinde kişisel bilgilere yer vermek. Uygulamalar tarafından öngörülen parola değişikliklerini yapmamak.”

GÜÇLÜ PAROLA ÖZELLİKLERİ

En az 6 karakter uzunluğunda (daha fazla karakter, daha güçlü parola demektir).

Harf, rakam ve sembollerden oluşur: Rakamlar (0-9), semboller (örnek: !"£$%^*&*) ve harfler (A-Z).

Çoğu parola, büyük ve küçük harfe duyarlıdır; dolayısıyla büyük (A-Z) ve küçük harfler (a-z) bir arada kullanılmalı.

Parola oluşturulurken yapılmaması gerekenler: Önceki parolaya benzer bir parola seçmek, ad veya soyadları, kullanıcı adları, gerçek adlar veya şirket adları içeren parolalar, tersten yazılmış kelimeler, diziler (qwerty, abcdef, 12345 ve benzeri), parolanızı başkalarıyla paylaşmak, parolanızı yazma veya bilgisayarınızın ya da oturum açacağınız sisteminizin yakınında saklama ve "Parola" ya da benzer sözcükler kullanma (Harf yerine sayı kullanmaktan kaçının, örneğin "Pa55w0rd").

Parola oluşturulurken yapılması gerekenler: Hatırlayabileceğiniz bir parola belirleyin, parolanızı düzenli aralıklarla değiştirin, birden fazla hesap ve programda aynı parolayı kullanmayın, klavyeye bakmadan kolaylıkla yazabileceğiniz bir parola seçin ve hatırlanması kolay bir ifadeyi kısaltmaya çalışın.