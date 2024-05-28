Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın konvoyu, otoyolda seyir halindeyken kaza yapıyordu. Detaylar haberimizde:

Türkiye, sokak köpeklerinin uyutulması konusundaki tartışmalara devam ederken yeni bir olay yaşandı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın konvoyu, otoyolda seyir halindeyken bir köpeğin aniden yola çıkması sonucu kaza tehlikesi atlattı.

ERBAKAN VE BERABERİNDEKİLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Olay, Erbakan'ın konvoyunun 150 kilometre hızla ilerlediği sırada meydana geldi. Şoförün hızlı ve ani manevrasıyla Erbakan ve beraberindekiler, olası bir kazadan kıl payı kurtuldu. İddialara göre, olay anı araç içi kameralar tarafından kaydedildi ve köpeğin yola çıktığı anda sağ şeritte başka bir aracın olmaması, büyük bir faciayı önledi.

SOKAK KÖPEKLERİ KONUSUNDAKİ TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

Sokak köpeklerinin uyutulması tartışmaları sürerken, bu olay konunun daha da alevlenmesine neden oldu. Türkiye'de başıboş köpekler ve sokak güvenliği üzerine süregelen tartışmalar, her geçen gün yeni olaylarla gündemde kalmaya devam ediyor.

ERBAKAN'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Olayın ardından Fatih Erbakan'ın "Ahlak yoksa başıboş köpekler vardır. Sokaklarımızı güvenli tutacağız, çocuklarımızı yaşatacağız" sözleri akla geldi.