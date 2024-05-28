Ünlü komedyen Doğu Demirkol, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla Filistin'e destek eli uzatıyor. Demirkol, bu yaz düzenleyeceği tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını açıkladı.

Instagram hesabından hayranlarına seslenen Demirkol, yaz boyunca düzenlenecek açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e aktaracağını duyurdu. Özellikle İsrail'in Refah'ta sivillerin bulunduğu çadır kenti bombalaması sonrasında harekete geçen Demirkol, #freepalestine (özgür Filistin) etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Bu yaz oynanacak tüm açık hava gösterilerimin geliri Filistin'e gönderilecektir." ifadelerine yer verdi.

Demirkol'un bu anlamlı adımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü komedyenin Filistin'e destek olma kararı, hem hayranlarını hem de sosyal medya kullanıcılarını olumlu şekilde etkiledi. Demirkol'un bu duyarlı davranışı, Filistin'e yönelik uluslararası dayanışmanın bir göstergesi olarak nitelendirildi.

Komedyen Doğu Demirkol'un Filistin'e destek için gösterisinin bilet gelirlerini bağışlama kararı, insanlık ve vicdan duygularının ön planda olduğu bir jest olarak takdir topluyor.