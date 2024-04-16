TÜVTÜRK'te milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren yeni dönem resmen başladı. O araçların muayene yaptırması artık zorunlu değil.

TÜVTÜRK'te yeni dönem başladı. Araç sahiplerinin düzenli olarak gerçekleştirmesi gereken muayene prosedürleri hakkında TÜVTÜRK tarafından önemli bir bilgilendirme mesajı paylaşıldı.

Güvenliği ve çevreye duyarlılığı artırmayı hedefleyen bu çağrıda, gelecekte atılacak adımlarla ilgili detaylı bilgiler sunuldu.

Türkiye genelinde 25 milyonun üzerinde araç bulunuyor ve bu araçlar belirli periyotlarla TÜVTÜRK istasyonlarında muayene edilmeliler. Ancak, yeni bir araç satın alan sürücüler için ilk 3 yıl boyunca muayene yaptırması zorunlu değil.

Bu nedenle, 2021 ve daha önceki yıllara ait olan tüm araç sahipleri, muayene sürelerinin geldiğinde hızlıca TÜVTÜRK istasyonlarına başvurmalıdırlar. Ancak, bu yoğunluk bir dizi soruna yol açarken, bu durumu önlemek adına TÜVTÜRK çeşitli adımlar atmaktadır.

Önceki yıllarda, muayene süresini kısaltmak ve yoğunluğu azaltmak amacıyla egzoz emisyon ölçümü işlemini farklı yetkili bayilere devreden TÜVTÜRK, bu adımıyla birçok aracın muayene sürecini daha erken tamamlamasına imkan sağlamıştı. Ayrıca, randevu sisteminde yaşanan yoğunluğa çözüm olarak Türkiye'nin 77 şehrinde mobil istasyonların faaliyete geçirilmesi gibi önemli bir değişiklik yapıldı.

TÜVTÜRK, bu adımlarla yoğunluğu bir miktar azalttı ve yeni yılda gezici istasyon sayısını artırma hedefiyle ilerliyor.

Seyyar istasyonlarda binek otomobil, traktör ve motosiklet muayeneleri gerçekleştirilebilmektedir. Ancak, hava destekli hidrolik fren sistemine sahip araçların muayenesi yalnızca sabit istasyonlarda yapılabilmektedir.

Egzoz gazı emisyon ölçümü ise sadece sabit ve yetkilendirilmiş seyyar istasyonlarda gerçekleştirilmektedir. Traktör muayeneleri ise tüm seyyar ve sabit istasyonlarda yapılabilmektedir.