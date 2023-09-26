Okul yetkilileri, bir çocuğun hayatından yola çıkarak bir toplumu değiştirmenin mümkün olduğunu düşünme felsefesi ve vizyon ile eğitim sürecinde yeterli ve eşit imkanlara sahip olmayan öğrencilere ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Sosyal sorumluluk bilinci ile çıktığımız bu yolda öğrencilerin eğitim hayatlarındaki ihtiyaçları giderirken önceliğimiz onlarla ve hayırsever insanlarımız ile doğrudan iletişime geçmektir. Bu amacımız doğrultusunda okulumuzun Müzik Atölyesine nota sehpası bağışında bulunan hayırsever Arif Açıkel’e teşekkür eder ve iyiliğe anahtar olma yolundaki gayretini tebrik ederiz” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)