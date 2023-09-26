Toplantıya, Sağlık Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Mersin, Mersin Üniversite, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak ve Zonguldak üniversite şube başkanları katıldı.

4’üncü Grup Toplantısı’nda konuşan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, “Sağlık Sen gerçekleştirdiği projelerle farkını ortaya koyuyor. Üyelerimize birebir dokunan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Sendikal gündeme dair değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, şube başkanları görüş, öneri ve eleştirilerini Genel Merkez Yönetim Kurulu’na iletti.

“HER DAİM ÜYELERİMİZİN YANINDA OLMAYA GAYRET GÖSTERECEĞİZ”

Şube Başkanlarını teker teker dinleyen Genel Başkan Doğan, sorulara cevap verdi.

Sendikal mücadelede birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Doğan, teşkilat mensuplarına göstermiş oldukları gayretlerden ötürü teşekkür etti.

Gece gündüz demeden sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yanında olmaya gayret gösterdiklerini anlatan Doğan, “Sağlık-Sen olarak, üyelerimizi kandıran ve aldatan bir anlayışı asla kabul etmedik. Ücretten öte hizmet sendikacılığı ile yolumuza devam ediyoruz. Her daim üyelerimizin ve çalışanlarımızın yanında olmaya gayret göstereceğiz” diye konuştu.

“PROJELERİMİZLE İLGİLİ SAHADAN GÜZEL TEPKİLER ALIYORUZ”

Sağlık-Sen’in gerçekleştirdiği projelerle farkını ortaya koyduğunu belirten Doğan, “Otelimiz açıldığı günden bu yana 9 bin üyemizi ağırladı. Memnuniyet oranları çok yüksek. İletişim Merkezimiz ise çok güzel ilerliyor. Bugüne kadar 10 binin üzerinde soruyu cevaplayıp, çalışanlarımızın sorunlarına çözüm bulmaya çalıştık. Online İngilizce derslerimiz büyük beğeni kazandı. Şimdi ise üniversiteye hazırlık dersleri için alt yapı çalışmamızı tamamladık. Sahadan güzel tepkiler alıyoruz. Etüt merkezimizi daha da geliştireceğiz. Bundan sonra da üyelerimize birebir dokunan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Doğan, önümüzdeki dönem hedefler ve projeler hakkında da bilgi verdi.

"GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARINI ANLATTI"

Toplantıda Genel Sekreter Durali Baki ile Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kuluöztürk, Yasin Barutcu, İdris Baykan, Mustafa Irgatoğlu ve Abdullah Duman da şube başkanlarına kendi sekretaryalarının çalışmaları hakkında bilgi verdi. (Haber Merkezi)