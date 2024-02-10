Akdağmadeni Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Nezih Yalçın, yeni projelerini açıklamaya devam ediyor.

Akdağmadeni için 1 proje 12 hizmeti açıklayan Başkan Nezih Yalçın, “Yepyeni bir Akdağmadeni için dev projeler hazır” dedi.

2022 yılı içerisinde kamulaştırma kararı alınan Tarihi İstanbulluoğlu Mahallesi Cami altında bulunan arsaların satın alma işlemlerinin devam ettiğini belirten Başkan Yalçın, “Bir taraftan şehir merkezimizde bulunan mezbelelik bir alanı daha rehabilite ederken, diğer taraftan da hepsi birbirinden kıymetli hizmetleri hayata geçiriyoruz. Geçmişten aldığımız güçle, geleceği inşa etmeye, beşikten mezara her bir vatandaşımızın hayatına dokunmaya devam ediyoruz. Hayallere dahi gelmeyen hizmetler için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Çünkü biz bu memleketin aşığıyız” dedi.

Yalçın, 1 proje ve 12 hizmeti şu şekilde sıraladı;

Köy Ürünleri Pazarı

Otopark

Gençlik Merkezi

⁠Resim Atölyesi

Müzik Konservatuarı

Tiyatro Kulübü

Radyo İstasyonu

Sosyal Medya Video- Müzik Stüdyosu

Okuma Salonu⁠

Oyun Salonu

Stüdyo Daire Ve Ofisler

Tarihi İstanbulloğlu Camii Meydan Projesi

Çocuk Oyun Parkı

⁠Kameriyeler

Büfe- Kafeterya

Emekliler Lokali.