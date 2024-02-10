Sorgun ilçesinde eğitim gören ortaokul öğrencileri ulu çınarları unutmuyor.

Fatih Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu ve Feyzullah Bektaş İmam Hatip Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrenciler, yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

Ziyaretlerde kaymakamlık tarafından hazırlatılan hediyeler ulu çınarlara ulaştırıldı. Kaymakam İhsan Emre Aydın “Öğrenciler ile yaşlıları buluşturarak büyüklerimizin unutulmadığını göstermek, kuşaklar arası bağların oluşması ve kültürel aktarımın devamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaret için idareci öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz” dedi.

Konu hakkında açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, “Fatih Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu ve Feyzullah Bektaş İmam Hatip Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrenciler, yaşlı vatandaşlarımızı ziyaret ettiler. Okul idarecilerimiz büyüklerin unutulmadığını göstermek, kuşaklar arası bağların oluşması ve kültürel aktarımın devamının sağlanması amacıyla öğrencilerimiz ile birlikte ilçemizde ikamet eden ulu çınarlarımız ziyaret edildi. Ziyarette büyüklerimizin sıkıntıları istekleri ve talepleri dinlenerek öğrencilerimiz sohbet etti. Bu ziyaret için idareci öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.