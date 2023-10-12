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MHP Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Kahramanmaraş teşkilatlarının katılımı ile Kayseri'de yapılacak.

MHP Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşlar toplantıya davet edilerek, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla '2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu' temalı Genişletilmiş Bölge İstişare toplantımız 15 Ekim Pazar Günü gerçekleştirilecektir. Siz kıymetli basın mensuplarının da katılımlarını bekler, iyi çalışmalar dileriz" denildi.