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Birçoğumuzun günlük hayatta kullandığı eşyaların, aslında altın değeri taşıdığı pek bilinmez. Hurda toplayıcıları bu eşyaların içinde bulunan her gram için 1650 TL ödemeye hazır. Elektronik cihazlar, birçok kişi için kullanıldıktan sonra artık işe yaramaz hale geldiğinde çöpe atılan eşyalar arasında yer alır. Ancak bu, hayatımızın büyük bir kaybı olabilir. Elektronik cihazların içinde bulunan belirli bir parça, gram başına tam 1650 TL değerinde.

Elektronik cihazlar, sadece televizyon, cep telefonu ve bilgisayar gibi cihazları düşünürken, aslında bu altın değerindeki ana kartlar daha fazla cihazda bulunur. Buzdolapları, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, saç kurutma makineleri, elektrikli küçük ev aletleri, uzaktan kumandalar ve ses sistemleri gibi cihazlar da bu değerli ana kartları içerir.

Özellikle hurda toplayıcıları, bu ana kartları toplar ve parçaları ayrı satarak ciddi gelir elde ederler. Ancak, bu kartları kendi başınıza çıkarmak genellikle mümkün değildir. Ancak, her şehirde bulunan anakart geri dönüşüm firmalarına ulaşarak bu kartları geri dönüşüme kazandırabilirsiniz. Bu sayede sadece çevreye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda cebinize de katkı sağlayabilirsiniz.