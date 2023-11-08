Tahmini Okuma Süresi: dakika

İl Müdürü Abdullah Neşeli, Yozgat İmam Hatip Liseleri Mezunları Vakfı (YİMEV), 18. Olağan Genel Kurulu'nda yeni seçilen Başkan Osman Erdem ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette yeni başkan Osman Erdem’e hayırlı olsun dileklerini ileten Neşeli, yeni görevinde başarılar diledi.

Neşeli, ziyarette yaptığı açıklama, “İlimizde toplumun dini bilgi ile güven düzeyinin artırılmasında önemli rol oynayan sivil toplum örgütlerinden Yozgat İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneğini ziyaret ederek Başkan Osman Erdem ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerimizi ilettik ettik. Dernek yönetimi ile ilimiz genelinde eğitim ve öğretim, aile hayatına katkıları ile sosyal politika alnındaki çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Dernek başkanı Osman Erdem ve dernek üyelerine ilimiz genelinde toplumsal birlik, beraberlik ve kaynaşmaya, milli manevi ve ahlaki değerlere bağlı bir nesil yetiştirilmesine adına katkılarından dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.