Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Sorgun Yüksek Hızlı Tren (YHT) İstasyonu'nun 2024 yılının ilk çeyreğinde hizmete gireceğini söyledi.

Kaymakam Aydın, vatandaşın özellikle YHT istasyonunun ne zaman açılacağını merek ettiğini belirterek, "Devletimiz tarafından Sorgun'a yapılmış büyük hizmetlerden olan tren istasyonun 2024 yılının ilk çeyreğinde hizmete gireceği ifade ediliyor. Tren istasyonunun hizmete girmesiyle Sorgun'un katma değer kazanacağına inanıyorum" dedi.

Aydın, eğitimin birinci öncelikler arasında olduğunu ifade ederek, "Sorgun eğitimine devletimizin güzel yatırımları var. Okullarımızdan Yeşilyurt İlkokulunu eğitim öğretime açtık. Ara tatilden sonra Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu da öğrencilerimizin hizmetinde olacak. Gençlerimize yönelik kurslar açılacak. Okullarımızda eğitim öğretim kalitemizi artırmak için seferber olacağız" diye konuştu.