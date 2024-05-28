Amedspor'un uzun yıllara dayanan şampiyonluk özlemini sonlandırma hedefiyle yaklaşan kongre süreci, yeni bir heyecanla karşılanıyor. İş insanı ve Amedspor Yüksek İstişare Kurulu üyesi Nedim Şimşek, kulübün başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu.

Şimşek, Amedspor'un geleceğine yönelik adımlarını belirlemek için Yüksek İstişare Kurulu'nun vereceği kararı dikkate alacağını ifade etti.

Diyarbakır doğumlu olan Nedim Şimşek, eğitim hayatına memleketinde başladı. Dicle Üniversitesi Ergani Meslek Yüksekokulu'ndan Muhasebe alanında mezun olan Şimşek, 2005 yılında inşaat sektörüne adım attı.

Başarılı iş hayatı boyunca kamu kurumlarına ait birçok inşaat projesini üstlenen Şimşek, projeleriyle birçok ilde örnek gösterilen bir isim oldu.

İnşaat sektöründe elde ettiği deneyimle birlikte çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapan Şimşek, son olarak DTSO Meclis üyesi olarak seçildi.

Ayrıca TOBB delegesi ve Diyarbakır İnşaat Müteahhitleri Derneği genel sekreteri olarak görev yapan Şimşek, spor alanında da aktif bir rol üstlendi. Profesyonel ve amatör kulüplerde başkanlık ve yöneticilik yapan Şimşek, Amedspor'un geleceği için önemli bir aday olarak öne çıkıyor.