Ankara doğumlu Naz Arıcı, artistik buz pateni dünyasında adını altın harflerle yazdırmış bir isimdir. 29 Temmuz 1982 tarihinde hayata gözlerini açan Arıcı, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli sporculardan biridir. Genç yaşta buz patenine başlamış olmasa da, 2011 yılında bu alanda profesyonel kariyerine adım atmıştır.

Elektrik-elektronik mühendisliği alanında eğitim almış olan Arıcı, buz pateni tutkusunu keşfettikten sonra antrenörlerden aldığı derslerle kendini geliştirmiştir. Özverili çalışmaları ve azmi sayesinde kısa sürede adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Başarılarına gelince, Arıcı'nın kariyeri çeşitli uluslararası arenalarda parlamıştır. Özellikle Uluslararası Buz Pateni Federasyonu (ISU) tarafından düzenlenen yarışmalarda önemli başarılar elde etmiştir. 2015 yılında Almanya'da gerçekleştirilen ISU Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Yarışması'nda dünya şampiyonu olan Arıcı, bu başarısıyla Türkiye'de yetişkinler kategorisinin açılmasına öncülük etmiştir.

2016 ve 2017 yıllarında Almanya ve Kanada'da düzenlenen ISU yarışmalarında birincilik elde eden Arıcı, 2018'de Kanada'da ikincilik, 2019'da ise Slovenya'da altın ve gümüş madalyalar kazanmıştır. Başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, 2023 yılında düzenlenen Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda altın madalyayı kazanmıştır.

Naz Arıcı, buz pateni dünyasında sadece kendi ülkesi Türkiye'nin değil, uluslararası arenada da önemli bir figür haline gelmiştir. Kendisini bu alandaki başarıları ve azmiyle kanıtlamış olan Arıcı, gelecek yıllarda da spor dünyasında adından sıkça söz ettireceğe benziyor.