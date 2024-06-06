Oyuncu Deniz Uğur ile gazeteci Reha Muhtar 2010 yılında boşandı. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu. İki ünlü isim, boşanma sonrası Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizleri için velayet savaşına girdi.

Uğur, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşine velayet davası açtı. Mahkeme kızları Mina'nın velayetini Deniz Uğur'a, oğulları Poyraz'ı ise Reha Muhtar'a vermişti.

MUHTAR NAFAKA İSTEMİŞTİ, DENİZ UĞUR NE KADAR NAFAKA ÖDEYECEK?

Uğur ile Muhtar arasında uzun süredir devam eden davada yeni bir gelişme oldu. Reha Muhtar, 15 yaşındaki oğlu Poyraz için Deniz Uğur'a iştirak nafakası davası açmıştı.

Sabah gazetesinin haberine göre, oyuncu Deniz Uğur ile ikiz çocuklarının babası Reha Muhtar arasındaki nafaka davasında karar çıktı.

İstanbul Aile Mahkemesi, tarafların yapmış oldukları savunmaların ardından kararını bildirdi.

Mahkeme, Deniz Uğur'un, velayeti Reha Muhtar'da bulunan oğulları Poyraz için 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Deniz Uğur karardan memnun! "Reha Muhtar Adli Tıp uzmanlarını 90'ların TV seyircisi gibi kandıramaz"

Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında devam eden ikiz çocukları Mina Ve Poyraz'ın velayet davasında mahkemeden dikkat çeken bir karar çıkmıştı. Deniz Uğur karardan oldukça memnun.

Günaydın dün Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasındaki velayet davasında yaşanan yeni bir gelişmeyi manşetten yayımladı. Haberde; mahkemenin çocukları korumak adına önemli bir adım attığı, tarafları Adli Tıp Kurumu'na sevk ederek, ebeveynlik görevlerini yerine getirmelerine engel teşkil eden bir durum olup olmadığına dair rapor istediklerine yer verildi.

Haber sonrası Deniz Uğur, GÜNAYDIN'a konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "Bu mahkemeden benim talebimdi" diyen Uğur, şöyle devam etti: "Aylardır görülen her duruşmada tekrarladığım talebim buydu. Adli Tıp uzmanları doksanların toy TV seyircileri gibi kandırılamaz. Adli Tıp çok ciddi bir bilim dalıdır. Günlerdir katliam haberlerinden uyuyamıyordum, bir nebze nefes alabildiysem umuttandır. Teşekkürler adalet."