Aydıncık ilçesinde bin 41 oy ile Mustafa Tekçam belediye başkanı olarak belirlendi.

2 bin 544 seçmenin bin 41’inden oy alan AK Parti Aydıncık Belediye Başkan Adayı Tekçam, Aydıncık Belediye Başkanı oldu.

Mustafa Tekçam’ı 934 oy ile MHP’nin adayı Selahattin Özdemir takip etti.

Diğer adayların oy oranları ve oy sayıları kesinleşmeyen sonuçlara göre şu şekilde;

MHP Aydıncık Belediye Başkan Adayı Selahattin Özdemir, 934 oyla yüzde 44.93,

Bağımsız Aydıncık Belediye Başkan Adayı Selahattin Özdemir 44 oyla Adnan Düşmez.