Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, Avrupa Pist Şampiyonası’nda üçüncü oldu Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, Avrupa Pist Şampiyonası’nda üçüncü oldu

TFF Yozgat Futbol İl TemsilcisiAlpaslan Demir, Müsabakalara katılan bütün kulüplere teşekkür etti.

Demir yaptığı açıklamada; “16 Temmuz 2023 tarihinde oynanan Yozgat Mehmet Öztürk 2’nci Amatör lig müsabakaları sonucunda 2022-2023 sezonumuzu tamamlamış bulunmaktayız. Buna göre sezonu şampiyon olarak tamamlayan Sorgun 1071 spor kulübü - Tuzkaya FK spor kulübü- Yozgat Esnaf spor kulübü- Yozgat Yapıtur 66 Spor kulübü bir üst lige çıkma başarısını elde etmişlerdir. Yeni sezonda üst lige çıkan takımlarımıza başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir