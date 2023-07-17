TFF Yozgat Futbol İl TemsilcisiAlpaslan Demir, Müsabakalara katılan bütün kulüplere teşekkür etti.

Demir yaptığı açıklamada; “16 Temmuz 2023 tarihinde oynanan Yozgat Mehmet Öztürk 2’nci Amatör lig müsabakaları sonucunda 2022-2023 sezonumuzu tamamlamış bulunmaktayız. Buna göre sezonu şampiyon olarak tamamlayan Sorgun 1071 spor kulübü - Tuzkaya FK spor kulübü- Yozgat Esnaf spor kulübü- Yozgat Yapıtur 66 Spor kulübü bir üst lige çıkma başarısını elde etmişlerdir. Yeni sezonda üst lige çıkan takımlarımıza başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir