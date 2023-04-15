Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalara Nevşehir, Adana, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Mersin, Niğde, Osmaniye, Şırnak, Yozgat, Diyarbakır ve Elazığ’dan 60 takım katıldı.

Müsabakalar erkekler, kızlar ve karma takımlar olarak üç kategoride yapılıyor.

Müsabakalarda her kategoride ilk 4'e giren takımlar grup şampiyonu olarak 3-5 Haziran tarihlerinde Karaman’da düzenlenecek Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılacak.

Müsabakaların açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, sporcuların çok özel bir kente geldiğini söyledi.

Nevşehir’de her hafta ulusal veya uluslararası bir müsabaka oynandığını belirten Özdemir, Türkiye’nin çeşitli illerindeki sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Bu tür organizasyonların bundan sonra da devam edeceğini ifade eden Özdemir, "Nevşehir’e ilk defa gelen sporcular var ise dünyanın en önemli turizm mekanlarından birisi olan Kapadokya’yı gezmenizi, tanımanızı şiddetle tavsiye ediyorum" dedi. AA