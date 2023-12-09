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Tarihi Askerlik Şubesi’nde gerçekleştirilen ilk "Tadında Sohbetler" programına İl Müftüsü Ali Gülden katılım sağladı.

Gençlere ve katılımcılara hitap eden Gülden, "Nesiller arası uyum ve değer aktarımı" konusuyla yaptığı sohbetle gençlerin gönül dünyalarına dokundu. Ayrıca İl Müftüsü Gülden Filistin’de yaşanan zulme de değinerek kutsal değerler hakkında bilinçli olunması gerektiğinden bahsetti.

Sohbet sonrası din görevlileri ve katılımcıların söylediği ilahiler ile manevi duygular yaşanırken, sohbet sonrası katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Sohbete Gülden’in yanı sıra İl Müftü Yardımcısı Mehmet Akif Karabulut, şube müdürleri, manevi danışmanlar, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.