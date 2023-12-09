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Kadışehri Kaymakamı Tahir Ardal, köy ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

Köy ziyaretlerine devam eden Kaymakam Tahir Ardal, İlçe Jandarma Komutanı ile birlikte bu hafta ilçeye bağlı Elmalıçiftliği, Gümüşsu ve Ovacık köylerinde vatandaşlarla buluştu.

Köyler hakkında muhtarlardan bilgi alan Kaymakam Ardal, köy sakinleriyle bir süre sohbet ettikten sonra vatandaşların öneri ve taleplerini dinleyerek kendisine sorulan soruları cevapladı ve taleplerin imkânlar dâhilinde gerçekleşeceğini belirtti.

Yapılan ziyaretten memnun olduklarını belirten köy sakinleri Kaymakam Ardal’a ve İlçe Jandarma Komutanına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.