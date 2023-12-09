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Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların vatandaşlara anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan tır, Saraykent ilçesinde öğrencilerin ziyaretine açıldı.

İçinde Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin, resimlerin, fotoğrafların, Çanakkale askeri heykeli ile videoların gösterildiği ekranların bulunduğu mobil müze, Marziye İbrahim Ertek ilk ve ortaokulu bahçesinde öğrencilerin Çanakkale ruhunu yakalayabilmelerine imkan veriyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, “1915 Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, İlçemiz Marziye İbrahim Ertek ilk ve ortaokulu bahçesinde ziyaretçilerini ağırladı. Çanakkale Zaferi’ni anlatan ve savaş malzemelerinin bulunduğu bu müzede, Çanakkale ruhunu ve bilincini hafızalarda canlı tutmak istiyoruz. İlçe halkımızı ve tüm misafirlerimizi böyle güzel bir müzeyi ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.

ÜCRETSİZ HİZMET SUNAN MOBİL MÜZE

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin en büyük özelliği, ücretsiz hizmet veriyor olması. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu önemli tarih bilincini daha geniş kitlelere ulaştırma amacını gösteriyor. Hem yerli halkın hem de turistlerin tarihe daha yakından tanıklık etmelerini sağlayan müze ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor.

GELECEĞE BİR MİRAS: ÇANAKKALE BİLİNCİ

1915 Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin ortaya çıkış amacı sadece geçmişi hatırlatmak değil, aynı zamanda gelecek nesillere bu kritik dönemi aktarmak ve Çanakkale bilincini yaşatmak. Böylesine önemli bir görevi üstlenen müze, Saraykent’te tarih severlerin ziyaret etmeleri gereken bir durak haline geldi.