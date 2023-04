Ramazan Bayramı dolayısıyla İl Müftüsü Ali Gülden, müftülük personeli ile bayramlaştı.

Daire personelini odalarında ziyaret eden Gülden, “Müftülük olarak her kademe görev yapan personelimizle Ramazan Ayı süresince yoğun bir mesai harcayarak, vatandaşlarımıza katkı sağlayacak her noktada din hizmeti sunma çabası içerisinde olduk. Daire personeli olarak sizlerde bu çalışmaları kolaylaştırdınız. Katkılarınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Bayramın birlik ve beraberlik, huzur ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tüm çalışanlar ile ayrı ayrı müsafaha ederek Ramazan Bayramlarını kutlayan Ali Gülden’e müftülük personeli teşekkür etti. Haber Merkezi