Ramazan Bayramı dolayısıyla Yozgat genelindeki öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar bayram sevincini yaşadılar.

Valilik tarafından görevlendirilen gönüllüler, Ramazan Bayramı öncesi öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğu bayram alışverişi için mağazaya götürdü. Burada istediği kıyafetleri deneyip beğendiklerini özgürce alan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Yapılan çalışma hakkında açıklamada bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat ise, “Çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemli. İlimiz genelinde öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarımız mağazalara götürülerek diledikleri kıyafetleri kendileri seçip bayram sevinci yaşadı. Çocuk gülerse dünya güler” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan