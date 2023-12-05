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3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle gerçekleşen ziyarette Müftü Elveren Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Orhan Gündüz’ün oğlunu da ziyaret eden ve kendisiyle sohbet eden Müftü Zühdü Elveren engellilerin toplumda daha fazla yer alması ve özellikle cami cemaatine iştirakleri konusunda azami gayreti göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Her bir vatandaşın engelli adayı olduğunu ve hayatı birbirimize kolaylaştırmak için çabalamamız gerektiğini ifade eden Müftü Elveren, Peygamber Efendimizin (s.a.s.) İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası olandır hadisini hatırlattı.

Ev sahibi Orhan Gündüz ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Esma-i Hüsna tablosunu müftü Elveren’e hediye etti.