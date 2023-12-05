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Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Akdağmadeni maden ocağını ziyaret etti.

Başkan Yalçın, dünyanın en zor ve en anlamlı mesleğinin yaparak, yeraltı kaynaklarımızı insanlığın ve ülkemizin hizmetine sunan maden işçilerinin Madenciler Günü’nü kutladı.

Ziyarette maden ocağı şantiye şefi Faruk Sarıkaya'dan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Yalçın, işçilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Başkan Yalçın, “Yerin yüzlerce metre altında, her türlü zorluklara karşı alın teri dökerek, emek mücadelesi veren maden işçilerimize kolaylıklar diliyorum. Bizler tabi ki sadece bugüne özel değil maden işçilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu ülkenin kalkınmasında önemli katkıları olan madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü kutluyor, bu uğurda hayatını kaybeden maden şehitlerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum. Halen çalışmakta olan madencilerimize ve ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.