Müdür İsmail Altınkaynak, Müdür Yardımcıları Fatih Erdoğan ve Selçuk Doğandemir ile 13 İlçe Milli Eğitim Müdürünün katılımıyla Kaymakamlık Konferans Salonunda toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Şefaatli İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Çaylı tarafından Şefaatli’nin eğitim öğretim süreçleri hakkında sunum yapıldı.

Sunumun ardından İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerden bahsederek Bakanlığın eğitim politikaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Gündem maddelerinden; akademik başarının her eğitim kademesinde artırılması, öğrenci kazanımlarının elde edilme süreçleri ile ölçme-değerlendirme konusunda yapılan çalışmalar, okul sporları, pansiyonlar ile taşımalı eğitim planlamaları konuları görüşülerek kararlar alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürleri ilçelerinde yürüttükleri projeler ve eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Altınkaynak, talep ve önerileri alarak, fikir alışverişinde bulunup emek ve gayretlerinden dolayı toplantıya katılan yöneticilere teşekkür etti.

Toplantının ardından yaş haddinden dolayı emekli olan Şefaatli İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Çaylı'ya İlçe eğitimine sağlamış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Çaylı'ya emeklilik hayatında sağlık, mutluluk ve esenlikler diledi.

Şefaatli İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Çaylı'ya Kaymakam Yusuf Ilıca, Belediye Başkanı Zeki Bozkurt ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.