Tahmini Okuma Süresi: dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulan habere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde muvazzaf astsubay alımı başladı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde istihdam edilecek muvazzaf astsubaylar için başvurular, 7 Kasım itibarıyla https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden alınmaya başlandı.

Başvuruların nasıl yapılacağı ve başvuru şartları hakkında bilgi veren MSB, başvuruların 27 Kasım 2023 tarihine kadar kabul edileceğini belirtiyor. Başvuruların yalnızca https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden e-devlet şifresi kullanılarak çevrimiçi (online) olarak yapılacağı vurgulanıyor. Şahsen, postayla, dilekçe ile veya diğer yöntemlerle yapılan başvuruların geçerli olmayacağına dikkat çekiliyor.

Başvuruları yapacak adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr adresine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacak ve başvuru sürecini başlatacaklar. Başvuru sürecini tamamladıktan sonra tercihlerini belirleyecekler. Ön başvuru için 2022 yılı KPSS P93 puanları kabul edilecek, geçmiş yıllardan alınan puanlar değerlendirmeye alınmayacak.

Ayrıca, 2022 ve 2023 yılı KPSS P3 sınavlarına katılmış olan lisans mezunu adayların en yüksek puanı değerlendirmeye alınacak, 2021 ve önceki yıllara ait KPSS P3 puanları ise dikkate alınmayacak.

Muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları da belirlenmiş durumda. Başvuru yapacak adayların yaş kriterlerine, eğitim durumlarına ve program kaynak okullarına uygun olmaları gerekiyor. Başvuru yapacak olan adayların, yurtdışında öğrenim görmüşlerse denklik belgelerini Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmaları gerekiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Muvazzaf Astsubay Alımı için başvuru yapmayı düşünen adayların yukarıda belirtilen tarih ve şartlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Başvuru yapacak olan adaylara başarılar dileriz. Detaylı bilgi ve başvuru kılavuzu için https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.