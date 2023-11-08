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“Sebamed Türk malı mı? Sebamed İsrail malı mı? Sebamed hangi ülkenin?” Sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Bu soruların cevabını haberimizde derledik…

Sebamed, Almanya merkezli bir şirket olan Sebapharma GmbH & CO. KG tarafından üretilen bir cilt ve vücut bakım ürünleri markasıdır. Sebamed ürünleri Almanya'da üretilmektedir. 1983 yılında Dr. Heinz Maurer tarafından kurulan Sebapharma GmbH & CO. KG bünyesinde faaliyet gösteren Sebamed, cilt bakımı ve vücut bakımı alanında ürünler sunar. Bu markanın İsrail ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır ve Almanya kökenli bir markadır.