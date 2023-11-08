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Bakanlık tarafından yürütülecek çalışmalar, internet üzerinden alışveriş yapılan ürünlerin şikayetler veya resmi denetimler yoluyla incelenmesini sağlayacak. Gerektiğinde, gizli satın alma yöntemleri kullanılarak numune örnekleri alınabilecek.

Ticaret Bakanlığı'nın Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu'na göre, internetin yaygınlaşması, bu alanda yasal altyapının geliştirilmesi gerektiği gerçeğini ortaya koydu. Bu doğrultuda, "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu" hazırlandı ve e-ticaretin yaygınlaşmasıyla ilgili ürünlerin Türkiye'de daha etkin bir şekilde denetlenmesine yönelik kurallar getirildi.

Kanun alt mevzuatı olarak hazırlanan "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Taslağı" da kamuoyunun görüşüne sunuldu. Bu taslağın, e-ticarette ürün güvenliği denetimlerini daha etkin hale getirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Son olarak, uygulanacak olan e-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi'nin, piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşlarının e-ticaret alanındaki ürün güvenliği denetimlerini güçlendirmeyi amaçladığı vurgulanıyor. Elektronik ticaret denetimlerinde koordinasyon sağlamak ve etkin bir denetim sistemi kurmak da projenin hedefleri arasında yer alıyor. Bu girişimle, online alışveriş yapan tüketicilerin güvenliği daha fazla ön planda tutulacak.