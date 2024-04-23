Motorin fiyatlarına indirim bekleniyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları ve beklenen değişiklikler:

23 Nisan 2024 itibariyle İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 18 kuruşken, benzinin litresi ise ortalama 43 lira 58 kuruş olarak belirlendi. Önemli bir not olarak, 23 Nisan'ın resmi tatil olması sebebiyle fiyatlarda herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Ancak, 25 Nisan 2024 Perşembe gününden itibaren motorine 1 lira 40 kuruş civarında bir indirim yapılması bekleniyor, eğer fiyatlarda sert bir yükseliş olmazsa. Bu indirimle birlikte motorin litre fiyatlarının daha da düşeceği tahmin ediliyor.

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesi ise çeşitli faktörlere dayanıyor. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Bunun yanı sıra, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru da fiyat belirlenirken dikkate alınıyor. Bu faktörlerin birleşimiyle, akaryakıt fiyatları her gün güncelleniyor ve pompa fiyatlarına yansıtılıyor.