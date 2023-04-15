14-20 Nisan Şehitler Haftasında yapılan paylaşımda, “Vatanımız uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Valilik tarafından yapılan paylaşımda, “Bu vatan için canlarını ortaya koyup Hakk'a yürüyen, vatan topraklarını savunarak bizlere şanlı ay yıldızlı al bayrağımız altında özgürce yaşama şerefini veren; yârdan, anadan ve serden geçerek sayısız destan yazmış kahraman şehitlerimizi Şehitler Haftası’nda rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Kıymetli Hemşehrilerimiz, bu aziz milletin evlatları olan bizler de, ‘Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda’ dizelerinde vücut bulan şuurla değerlerimize sahip çıkmalı, bu cennet vatan için çok çalışarak şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmalı ve emanetlerine gözümüz gibi bakmalıyız” denildi.

ŞEHİTLER HAFTASI NEDİR?

Ülkemiz için canını korkmadan feda eden aziz şehitlerin anısını yaşatmak için ilan edilen Şehitler Haftası için merak edilen soruları yanıtladık.

Şehitler Haftası, Türkiye’nin bağımsızlığı ve korunması uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden şehirlerin hatıralarını korumak, vatan sevgisi ve bağımsızlık duygularını için kabul edildi.

Şehitler Haftası, Türkiye'nin bağımsızlık savaşında verilen mücadelede şehit olanların anısını yaşatmak, onların aziz hatıralarını korumak, vatan sevgisi ve bağımsızlık duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlenir. Bu hafta boyunca resmi törenler, anma etkinlikleri ve çeşitli etkinlikler düzenlenir. Ayrıca Türkiye genelinde şehitlikler ziyaret edilerek şehitlerimiz için dua edilir ve anıları yâd edilir.

NE ZAMAN KUTLANIR?

Şehitler Haftası, Türkiye'de her yıl 14-20 Nisan tarihleri arasında kutlanmaktadır. Bu hafta boyunca Türkiye'de, ülkenin kurtuluş mücadelesi sırasında ve sonrasında hayatlarını kaybeden şehitler anılır ve hatırlanır. Haber Merkezi