Programa İYİ Parti Yozgat Milletvekili Adayı İsmail Yılmaz, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz da katıldı.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, iftar yemeğinin birlik ve beraberlik amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

Program sonrasında açıklamada bulunan Milletvekili Keven, “Yerköy ilçemizde Millet İttifakı olarak birlik ve beraberlik amacıyla düzenlenen iftar davetine İYİ Parti Yozgat Milletvekili Adayları olarak Sayın İsmail Yılmaz ile birlikte katıldık. Ev sahipliğinden dolayı ilçe başkanlarımıza, ilçe yöneticilerimize, Belediye Başkanımız Sayın Ferhat Yılmaz'a ve katılan tüm dostlara teşekkür ederim. Hep birlikte başaracağız” şeklinde konuştu. Alpaslan Demir