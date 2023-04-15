Yozgat Valisi Ziya Polat, açılışına az bir süre kalan Asi Künefeleri Boğazlıyan Fabrikası’na ziyaret gerçekleştirdi.

Asi Künefeleri Boğazlıyan Fabrikası’nı ziyaret eden Vali Ziya Polat, fabrikada incelemelerde bulundu.

İncelemeler esnasında Vali Polat, Yozgat katmerinin üretime başladığı bilgisini verdi.

Yozgat’a hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Polat, “Katmer, kadayıf çeşitleri, künefe, peynir çeşitleri gibi ürünler üretilecek” dedi.

100 kişiye istihdam sağlayan Asi Künefeleri Boğazlıyan Fabrikası gerekli çalışmalar yapılıyor.

Ziyaret sonrasında konuşan Polat, “Asi Künefeleri Boğazlıyan Fabrikası açılış için gün sayıyor. Emek veren, destek olan herkese teşekkürler. Yiğitler şehri Yozgat’ımıza ve Boğazlıyan’ımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 20 dönüm sanayi alanı üzerinde yatırım bedeli 5 milyon dolar ve 200 kişilik istihdam hedefi ile açılışa hazırlanıyor.

Vali Polat’ın ziyaret ve incelemelerine Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın da katıldı. Melike Aslı Arslan