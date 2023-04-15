Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan, ameliyathane biriminde görev yapan hekimler, hemşireler, anestezi teknikerleri, personelleri ve süpervizörleri ile birlikte sahur yaptı.

“PAYLAŞIYORUZ”

Sahurdan sonra açıklamada bulunan Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kozan, “Ramazan ayında birçok birimimiz ve personelimizle bir araya gelmeye çalıştık. Bugünkü sahurumuzu da kendimi en mutlu hissettiğim ve en çok zaman geçirdiğim kurumumuzda ve personellerimizle birlikte yaptık. Burada Ramazan Ayının bereketini hep birlikte paylaşıyoruz. Gece gündüz demeden fedakârca çalışan personellerimizin Mübarek Ramazan ayını tebrik ederim. Rabbim sağlık ve esenlik içerinde bizleri bayrama da kavuştursun. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum” diye konuştu. Haber Merkezi