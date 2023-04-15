Şehit ailelerine ayrı bir önem veren Vali Ziya Polat, Boğazlıyan ilçesinde şehit aileleri ile bir araya gelerek iftar açtı. Vali Polat, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Polat, Boğazlıyan ilçesinde şehit aileleriyle gerçekleştirdiği iftar yemeği sonrası vatandaşlarla bir araya gelip bir süre sohbet etti.

Programda konuşan Polat, katılımcıların ramazan ayını tebrik ederek, hayırla, sağlıkla bayrama kavuşma temennisinde bulundu.

“HİZMETİNİZDEYİZ”

Şehidin aileleri ile sohbet eden Vali Polat, şunları kaydetti: “Sizler bizim başımızın tacı, şehitlerimizin bizlere en kıymetli emanetlerisiniz. Bizler devlet olarak her zaman sizlerin yanındayız ve sizin hizmetinizdeyiz. Bizler de dün olduğu gibi bugün de şehitlerimizin kutsal emanetlerinin yanında olmaya devam edeceğiz.”

“SİZLER İÇİN VARIZ”

İftar sonrasında konuşan Vali Polat, “İftarımızı şehidimizin kıymetli ailesiyle birlikte yapıyoruz. Şehidimizin anılarını yâd edip şehidimiz için dualar ettik. Şehidimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun.” dedi. Şehit ailelerinin her şartta yanlarında olduklarını dile getiren Polat, “Şunu hiçbir zaman unutmayın ki, bu kadim devlet, bu kadim millet her şartta ve daima yanınızda. Vatanımızın bekası, milletimizin istiklal ve istikbali için toprağa düşen şehitlerimizin aileleri başımızın tacıdır. Bizler, sizin için varız. Lütfen en küçük bir sorunda bile bizim kapımızı çalın. Sizler bize kıymetli şehitlerimizin emanetisiniz. Başımızın üstünde yeriniz var, ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz. Devletimiz tüm imkânlarıyla hizmetinizdedir” ifadelerini kullandı.

ES GEÇMEDİ

İftar programı sonrasında Polat, İstanbul'da görev esnasında şehit olan Polis Memuru Zafer Mat'ın Çakmak Köyü'nde ikamet eden ailesini ziyaret etti. Polat, şehide Allah'tan rahmet, ailesine ise başsağlığı ve sabır diledi.

Şehit ailesi ziyaretinde Vali Polat’a Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın eşlik etti.

Melike Aslı Arslan