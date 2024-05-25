Minikler Mezun Oldu

Çayıralan ilçesinde 4-6 yaş Kur’an kursları için yılsonu etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Ahmet Kaygısız, Kur'an kurslarının hocaları ile diğer yetkililerin yanı sıra Kur'an kurslarından bu yıl mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Başkan Kaygısız, ülke genelinde 4-6 yaş Kur'an kurslarında öğrencilere temel dini ve manevi değerlerin öğretildiğini söyledi.

4-6 yaş Kur’an kursu ‘Kur’an ile Öğreniyorum’ mezuniyet programında bulunarak kursta eğitim gören öğrencileri tebrik eden Kaygısız, başarılarının devamını diledi.

Program kurs öğrencilerine mezuniyet diplomalarının ve hediyelerinin verilmesi ile son buldu.