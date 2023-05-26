Sualtı Dalış Milli Takımı sporcusu Birgül Erken, Bahama Adaları'nda 20-30 Temmuz'da gerçekleşecek Vartical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Birgül Erken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bahama Adaları'nda yapılacak yarışlar için uzun süredir çalıştığını söyledi.

Vartical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nın dünyanın en prestijli yarışlarından biri olduğunu aktaran Birgül, "Dünyanın en prestijli yarışmasında 42 sporcu arasında yer alacağım. Fiziksel ve mental olarak bütün hazırlıklarım tamamlandı. Ancak yarışma çok maliyetli. Dolayısıyla benim de küçük bir sponsor ihtiyacım var. Akciğerlerimi derinlere hazırlamak için birçok antrenman yaptım. Yıl boyunca havuzda yaptığım çalışmaların yanında şimdi deniz çalışmaları da başladı. Tüm bunların yanında sağlıklı yaşam, doğru beslenme, akıllı antrenmanlar, sabır ve vazgeçmeme hikayesi var." ifadelerini kullandı.

Yarışın 20 Temmuz'da başlayacağını belirten Birgül Erken, "Bu noktaya kendi başıma geldim. Destek gelirse antrenmanlarımı daha verimli geçirip ülkemi ve bayrağımı en iyi şekilde temsil edeceğim. İnanıyorum ki daha derinlere inip daha büyük bir başarıya imza atacağım, yarışta dalacağım yer 203 metrelik bir çukur. Tüm süreç daldığınız andan itibaren canlı olarak izlenebiliyor. 2 yıl önce de 2021'de pandemide ülkemi temsil etmiştim. Ay yıldızlı bayrağımızı yine en iyi şekilde temsil edeceğim." değerlendirmesinde bulundu. AA