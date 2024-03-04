Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bedelli askerlik kapsamında temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik bir çalışma olmadığını vurguladı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bedelli askerlikte kışla şartının kaldırılıp kaldırılmayacağına dair yazılı soru önergesine cevap veren Bakan Güler, Askeralma Kanunu'nun 9. maddesine atıfta bulunarak, bedelli askerliğe tabi olanların temel eğitim süresinin bir ay olduğunu belirtti. Güler, "Bakanlığımızın, temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik bir çalışması bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.