Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, okullarda hafta sonu devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını (DYK) ziyaret etti.

DYK ziyaretleri kapsamında Atatürk Ortaokulu ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden İlçe Müdürü Akkan, kurs hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette Akkan’a, Şube Müdürü Ahmet Erdem eşlik etti.

8’inci sınıf ve 12’nci sınıf öğrencilerin derslerini ziyaret eden Akkan, öğrenciler ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık, sınavların önemi, DYK'lara devam edilmesi gerektiği gibi konular üzerine sohbet etti.

Akkan ayrıca, okul idaresi ve öğretmenlere hafta sonunda okula gelerek yaptıkları özverili çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

DYK hakkında bilgi veren Akkan, “Destekleme ve Yetiştirme Kursu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlara verilecek olan kursu tanımlamaktadır. Açılacak kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmaz. Kursların, örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yayımlanan kurslara ait örnek ders planları çerçevesinde yürütülmesi esastır. Planı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders planı oluşturulur. Resmi tatiller ile milli ve dini bayram tatillerinde kurs planlaması yapılmaz. Kurslara ait iş takvimi çerçevesinde öğretmen tarafından düzenlenecek ders planları en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanır” dedi.